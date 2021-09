Maluma esclarece boatos de romance com Kim Kardashian

29/09/2021 | 10:11



Maluma abriu o jogo sobre os rumores de romance com Kim Kardashian! Em entrevista para a revista L'Officiel Hommes, o cantor afirmou que conheceu a socialite em um desfile de moda, e que não sabe como começou o boato de affair entre eles:

- Eu nem sei [como os boatos começaram]. Estivemos juntos no desfile da Dior. Eu a conheci pela primeira vez lá. Eu também estava lá com Kourtney [Kardashian]. As pessoas começaram a falar sobre isso.

Em seguida, Maluma ainda completa:

- Eu não sei por que eles começaram a perguntar isso a ela. Talvez porque ela estava se divorciando e tudo mais, sabe? Mas não, somos bons amigos. Não falamos muito, mas sim, somos bons amigos e sempre desejamos o melhor um para o outro.

Vale lembrar que Kim Kardashian está solteira desde que terminou o casamento com Kanye West, com quem tem quatro filhos: North, Chicago, Saint e Psalm.