Macaulay Culkin, estrela de Esqueceram de Mim, é visto pela primeira vez passeando com o filho

29/09/2021 | 10:11



Será que Macaulay Culkin já saiu e esqueceu o pequeno Dakota em casa? Recentemente, o astro do clássico de natal Esqueceram de Mim foi visto pela primeira vez em público com o filho de cinco meses de vida, fruto do relacionamento com Brenda Song - casados desde 2017 .

Macaulay, de 41 anos de idade, apareceu bem confortável - de óculos escuros, moletom, tênis e camiseta -, pelas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, levando o carrinho do bebê, que nasceu no início de abril e recebeu o nome da irmã do ator. Fofos, né?!