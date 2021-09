Presença de Ana Maria Braga e novo acerto de Simone marcam o The Masked Singer

29/09/2021 | 10:11



Simone está com tudo! Com o The Masked Singer Brasil avançando em direção à reta final, finalmente os telespectadores estão matando a curiosidade sobre quem é que está por debaixo das icônicas fantasias do reality show. Mas parece que para acertar o palpite é só ir na onda de Simone, que mais uma vez matou a charada antes de qualquer um e desvendou a identidade do Astronauta.

Durante o sétimo episódio da atração, a Gata Espelhada venceu o Jacaré, o Unicórnio venceu o Astronauta, e o Monstro venceu a Arara. Na hora do desempate, não deu para o Astronauta, que teve sua identidade revelada: tratava-se de ninguém menos que Sérgio Loroza! E aí, ficou surpreso?

Outro ponto alto do episódio foi a participação de ninguém menos que Ana Maria Braga! É isso aí, a apresentadora do Mais Você surgiu com toda a potência de seus cabelos cor de rosa e arrasou nos palpites, divertindo os telespectadores. Mas o chute da cozinheira que mais deu o que falar talvez tenha sido o de que a Arara é Letícia Spiller!

Depois que a apresentadora compartilhou suas suspeitas, Edu Sterblitch acabou lembrando de um episódio do programa culinário no qual a atriz ficou girando no meio do estúdio! Dessa forma, os internautas acabaram lotando as redes sociais com o revival desse registro.

E parece que Edu realmente estava inspirado para fazer piadinhas no capítulo que foi ao ar na noite da última terça-feira, dia 28! Isso porque, dessa vez, ao invés de dicas sobre os competidores, os jurados puderam ver um objeto que se relaciona com cada mascarado - sendo eles: uma garrafa de água para o Monstro, um fone de ouvido para o Unicórnio, uma cueca samba canção para o Jacaré, um diário para a Gata Espelhada e, por fim, uma lixa de unhas para a Arara. Com isso, Sterblitch não perdeu a chance de dizer que a ave era Alixia Keys.

Por último, mas não menos importante, Simone e Taís Araújo protagonizaram momentos fofinhos durante o programa! Tem como não amar essa dupla?