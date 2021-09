Luísa Mell crítica Zé Neto por pagar promessa com animal: Ajoelha no milho

29/09/2021 | 10:11



Luísa Mell usou as redes sociais para disparar contra atitude do cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, após ele ter feito uma promessa com um animal. Na ocasião, o sertanejo afirmou que andaria mais de mil quilômetros em cima de um burro.

- Fiquei sabendo que o cantor Zé Neto fez uma promessa sei lá do quê e vai andar 1180 quilômetros em cima de um burro. Não foi você que fez a promessa? Ajoelha no milho, vai andando... Não consigo entender, disse a ativista.

Indignada, Luísa continuou:

- Sempre mostro as tragédias que acontecem com animais nessas romarias. Cavalos morrem todos os anos. Vocês acham que Deus gosta disso? Aceito todas as religiões, cada um fala com Deus do jeito que quer, mas pague você a promessa.

E ainda pediu que Zé Neto reconsiderasse a atitude:

-Zé Neto, vai você andando, vai de bicicleta. O burro não tem nada a ver com isso. Pessoa pública deveria dar exemplo. Quem fala: 'Sempre foi assim...'. Pô, mas a gente está aqui para mudar o mundo. A gente deve lutar pelos animais, eles não podem gritar e sofrem muito nas nossas mãos...

O cantor, no entanto, já mostrou como foi cumprir a promessa ao lado de um grupo de amigos.