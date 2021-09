Taxas futuras de juros recuam com melhora no exterior e deflação do IGP-M

29/09/2021 | 10:09



Os juros futuros recuam nesta quarta-feira em meio à melhora do humor no exterior e recuo dos juros dos Treasuries longos, após terem subido ontem. Além disso, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou queda de 0,64% em setembro, após ter subido 0,66% em agosto, e a queda foi maior do que indicava a mediana das estimativas (-0,43%).

Às 9h50, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 caía para 9,13%, de 9,17% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2025 recuava para 10,23%, de 10,27%, e o para janeiro de 2027 batia mínima de 10,60%, de 10,67% no ajuste anterior.

O juro da T-note de 10 anos recuava a 1,515%, de 1,542% no fim da tarde de ontem.