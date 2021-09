Ranking é atualizado e Hugo Calderano é 5º do mundo pela primeira vez na história

29/09/2021 | 09:45



O brasileiro Hugo Calderano conquistou mais um feito inédito para o tênis de mesa brasileiro. Com a atualização semanal do ranking mundial da modalidade, realizada pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês), ele aparece pela primeira vez no Top 5, em quinto lugar. Algo que nenhum latino-americano conseguiu antes e poucos atletas das Américas chegaram próximos.

Hugo Calderano tem agora 8.464 pontos e subiu três posições no ranking. Está a menos de 300 pontos do quarto colocado, o japonês Tomokazu Harimoto (8.709), e abriu menos de 100 do agora sexto lugar, o taiwanês Lin Yun-Ju (8.375). O chinês Fan Zhendong é o líder, com 12.494.

Desde a criação do ranking mundial, quem mais chegou próximo desse patamar foi o canadense Johnny Huang, em 10.º lugar, em janeiro de 1997. Por decisão da ITTF, outros atletas foram listados como posicionados através de colocações conquistadas em torneios internacionais antes da criação do ranking.

Desta forma, dois americanos estão em um patamar parecido ao de Hugo Calderano em todos os tempos: Sol Schiff, quarto do mundo em 1938, e Richard Miles, número 5 em 1949. O brasileiro que chegou mais próximo antes da criação do ranking foi Ubiraci Rodrigues da Costa, o Biriba, 19.º colocado em 1961, quando derrotou o chinês campeão mundial Ruo Guotan, no Mundial de Pequim.

O degrau alcançado por Hugo Calderano mostra a evolução dele no tênis de mesa. Desde 2018 vem frequentando o grupo dos 10 melhores mesa-tenistas do mundo, saindo desta lista em apenas dois meses neste período. No último final de semana, foi campeão do WTT Star Contender, em Doha, no Catar, uma das principais competições do Circuito Mundial da modalidade.

OUTROS BRASILEIROS - A nova lista mostra Gustavo Tsuboi na mesma posição anterior do ranking masculino (37.º), com Vitor Ishiy e Eric Jouti subindo uma posição, em 63.º e 92.º, respectivamente. Thiago Monteiro caiu um degrau, passando agora a ser o número 89.

No ranking feminino, Bruna Takahashi teve um avanço importante após chegar nas quartas de final do WTT Star Contender. Ela subiu quatro posições e agora é a 45 do mundo, seu melhor ranking na carreira. Jessica Yamada aparece em 143.º lugar, enquanto que Carol Kumahara está duas posições abaixo.

Outro resultado importante é percebido nas duplas mistas. Vitor Ishiy e Bruna Takahashi saltaram 10 posições em relação ao ranking anterior e agora estão na 28.ª posição.