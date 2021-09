Passo a passo: aprenda a excluir mensagem no Instagram

Bianca Bellucci

Do 33Giga



29/09/2021 | 09:18



Existe um recurso específico para excluir mensagem no Instagram. Mais precisamente, apagar um texto enviado pelo Direct, o bate-papo dentro da rede social. Em poucos passos é possível realizar o procedimento, sendo que o conteúdo sumirá da conversa sem deixar rastros. Diferentemente do WhatsApp e do Facebook Messenger, nenhuma notificação de que você enviou algo e o excluiu será exibida. Confira o passo a passo no tutorial abaixo.

Abra o Instagram e acesse o Direct, representado por um balão, no canto superior direito. Entre na conversa desejada e encontre a mensagem que quer excluir. Pressione o balão por alguns segundos e várias funções aparecerão. Selecione “Cancelar envio”. Pronto! Automaticamente, o Instagram vai excluir a mensagem. O destinatário não será avisado sobre a ação.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja em capturas como excluir mensagem no Instagram: