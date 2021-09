FGV: Confiança do Comércio cai 6,8 pontos em setembro ante agosto (94,1 pontos)

29/09/2021 | 08:43



O Índice de Confiança do Comércio (Icom) caiu 6,8 pontos na passagem de agosto para setembro, para 94,1 pontos, informou nesta quarta-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o tombo, o Icom ficou no menor nível desde maio passado, quando atingiu 93,7 pontos. Em médias móveis trimestrais, o Icom caiu 0,6 ponto, interrompendo uma sequencia de quatro altas seguidas.

Em setembro, a queda do Icom foi disseminada entre os seis principais segmentos do comércio acompanhados pela Sondagem do Comércio. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) recuou 5,9 pontos, para 99,1 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-COM) caiu 7,3 pontos, para 89,4 pontos.

"O resultado negativo é fruto da combinação de piora tanto da percepção sobre o volume de vendas no presente quanto das expectativas, gerando dúvidas sobre o ritmo de retomada nos próximos meses. A maior cautela dos consumidores tem sido um obstáculo importante assim como a inflação recente e o cenário ainda delicado do mercado de trabalho. A pandemia se mostra mais controlada, mas ainda é um elemento que adiciona incerteza na recuperação do setor nos próximos meses", diz a nota divulgada pela FGV.

A Sondagem do Comércio de agosto coletou informações de 807 empresas entre os dias 1º e 24 do mês.