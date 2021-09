Promoção: compre notebook gamer da Acer e ganhe dois meses de pizza grátis

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



29/09/2021 | 08:18



Quem comprar um notebook gamer da Acer até 30 de outubro ganhará dois meses de pizza grátis. A novidade está disponível para compras de produtos elegíveis pela loja online oficial da marca, a Acer Store. A proposta da campanha é “matar” a fome e recarregar as energias daqueles que ficam por horas jogando em frente ao computador – e que não podem perder tempo durante as partidas.

Como participar da promoção

Entre sete e 30 dias após o recebimento do notebook gamer da Acer em casa, o usuário deverá acessar o site da promoção, clicar em “Cadastro” e preencher o formulário. O registro será validado pela empresa em até cinco dias úteis. Assim que liberado, o cliente receberá seu primeiro voucher do Uber Eats por e-mail para o resgate da pizza.

Vale destacar que o voucher não é cumulativo. Se não for resgatado, ele expirará automaticamente – contudo, o cliente poderá acessar os próximos até o final da promoção. Isso significa que o participante precisará, durante dois meses, entrar no site e pegar o voucher da semana. O desconto só poderá ser usado na quarta-feira seguinte ao resgate.

A cobertura regional da ação, bem como demais condições, devem ser consultadas no regulamento no site oficial da promoção.

Modelos elegíveis

A promoção de modelos de notebook gamer da Acer é válida para os seguintes aparelhos: PH315-53-75N8, PH315-53-75NL, AN515-54-574Q e AN517-52-56PR.

Os modelos PH315-53-75N8 e PH315-53-75NL fazem parte da linha Acer Predator Helios 300. O primeiro equipamento possui placa NVIDIA GeForce RTX 2060 com 6 GB VRAM GDDR6. O processador Intel Core i7 de 10ª geração traz dois aliados: 16 GB de memória RAM e 512 GB SSD de armazenamento. Sobre o design, o notebook possui chassi em metal texturizado e linhas geométricas que resultam em detalhes pretos e azuis. O teclado PredatorSense, por sua vez, apresenta quatro configurações diferentes e a tela de 15,6 polegadas com tecnologia de 144 Hz para otimizar a competição.

O aparelho PH315-53-75NL se diferencia do primeiro por possuir placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 2070 MAX-Q Design com 8 GB de memória GDDR6 dedicada e alguns aplicativos já embarcados. Entre eles: PredatorSense, Acer Care Center, Quick Access, Acer Configuration Manager, Acer Product Registration e Acer Collection.

As outras máquinas fazem parte da linha Aspire Nitro 5. O AN515-54-574Q possui placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 com memória dedicada VRAM de 4 GB GDDR5. O equipamento também tem processador Intel Core i5-9300H Quad Core de 9ª geração, além dos 8 GB de memória RAM (expansível até 32 GB) e armazenamento de 512 GB SDD. Sobre o design, o modelo possui chassi com acabamento premium texturizado e detalhes robustos nas laterais, além de uma tela mais fina com 15,6 polegadas.

Por fim, o AN515-54-574Q combina a placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 com 4 GB de memória dedicada GDDR6 e o processador Intel Core i5-10300H Quad Core de 10ª geração. Seu chassi traz linhas com detalhes em vermelho. Este notebook gamer da Acer possui tela de 17,3 polegadas.