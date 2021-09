China injeta US$ 15,46 bilhões no sistema financeiro, com Evergrande no radar

29/09/2021 | 07:16



O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) injetou 100 bilhões de yuans (US$ 15,46 bilhões) em recursos no sistema financeiro chinês através de operações de recompra reversa de 14 dias nesta quarta-feira, 29, segundo comunicado divulgado no site do PBoC.

Nas últimas semanas, o PBoC intensificou esforços de manter a liquidez do sistema bancário em meio a preocupações com as dificuldades financeiras da gigante do setor imobiliário chinês Evergrande.

Nesta quarta, a Fitch reduziu a nota de crédito da Evergrande de CC para C, após uma subsidiária da empresa não honrar o pagamento de juros sobre bônus externos que venceram na semana passada.