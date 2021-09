Ribeirão Pires chega a 18 dias seguidos sem morte por Covid

Anderson Fattori

28/09/2021 | 22:25



Ribeirão Pires chegou ontem ao 18º dia consecutivo sem registros de morte por Covid, essa é a maior sequência desde o início da pandemia. O último óbito foi reportado em 10 de setembro e a vítima era um homem de 48 anos que estava internado no Hospital Dante Pazzanese, na Capital. No total, desde o início da crise sanitária, o município acumula 399 perdas em razão do coronavírus.

Rio Grande da Serra também não computa mortes por Covid há 20 dias, desde 8 de setembro, mas os intervalos entre os falecimentos na cidade são comuns, principalmente em razão do tamanho da população. Enquanto Rio Grande da Serra tem 52.009 habitantes, Ribeirão Pires com com 125.238.

A tendência de queda nos indicadores de mortes e de internações fez com que a Prefeitura de Ribeirão Pires decidisse, há uma semana, desmontar definitivamente o hospital de campanha que havia sido erguido no Ginásio Ozires Grecco. Atualmente, a cidade conta apenas com os 16 leitos disponíveis na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Luzia, sendo cinco de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dez de enfermaria e um de isolamento.

“Ribeirão Pires vem colhendo os frutos da vacinação. Conforme avançamos no calendário de imunização a queda de mortes na cidade foi gradativa. É claro que não são inevitáveis, porém, cenários como esses de semanas sem óbitos serão mais comuns daqui para frente. É possível melhorar ainda mais esses números se a população que ainda não tomou a segunda dose colaborar e comparecer no posto de vacinação”, comentou o secretário de Saúde do município, Audrei Rocha. Até ontem, 77,8% dos moradores de Ribeirão Pires já tinham iniciado o esquema vacinal e 59,3% estavam com a proteção completa contra a Covid.

VACINAÇÃO

As cidades do Grande ABC aplicaram 24.917 doses da vacina contra a Covid entre segunda-feira e ontem. Foram 1.165 referentes ao início do esquema vacinal, 20.734 segundas doses e 3.018 doses suplementares.

<EM>Com isso, desde o início da campanha na região, em 19 de janeiro, foram 3.711.579 fármacos ministrados na sete cidades, sendo 2.146.851 primeiras doses, 1.469.388 segundas, 27.278 reforços e 68.059 imunizantes da Janssen, que é de aplicação única. Com isso, 76% da população geral já recebeu pelo menos uma dose e 52% estão com o esquema vacinal completo.