Mauá muda setor de isenção de tarifa de local e deixa munícipes sem a gratuidade em ônibus

29/09/2021 | 00:01



Quem depende do cartão especial em Mauá, benefício que garante isenção tarifária no transporte público para pessoas com problemas de saúde temporária ou permanente, terá que esperar até a próxima segunda-feira para renovar ou solicitar a gratuidade. Isso porque o setor responsável pelo serviço foi transferido de endereço e o atendimento está suspenso desde do dia 22 de setembro.

Os beneficiários que necessitam da gratuidade, em sua maioria pessoas de baixa renda, foram informados somente quando chegaram ao antigo endereço do órgão e encontraram um aviso colado na entrada do prédio.

Foi exatamente isso que aconteceu com diversas mães de pessoas com deficiência, público-alvo do serviço. É o que relata a presidente da associação UME (União de Mães Excepcionais), Marlene Martins de Siqueira, 61 anos. Ela foi procurada por mães que precisavam revonar ou solicitar o cartão especial e não sabiam o que fazer. “Por conta da volta às aulas, muitas pessoas estão indo até o local porque precisam do benefício para levar seus filhos para escola, ou até mesmo para fisioterapia”, conta a presidente da UME, que também precisa renovar o benefício da filha com sindrome de Down.

AUMENTO DA DISTÂNCIA

Além da suspensão do atendimento, outro problema encontrado pelos moradores é a distância do novo endereço, que fica mais afastado do Centro da cidade, cerca de 3,5 quilômetros.

A falta de linhas de ônibus é uma das pricipais reclamações, já que para chegar até o local é preciso caminhar cerca de 13 minutos após descer no ponto mais próximo.

Para Marlene, a mudança de endereço não está beneficando os moradores. “Primeiro as pessoas estão dando de cara com a porta e estão sem o benefício. E, para piorar, a nova localização é muito ruim. A avenida é muito movimentada para atravessar com uma pessoa com deficiência, que em alguns casos tem problemas de mobilidade. A antiga sede ficava próxima ao terminal de ônibus, bem no Centro da cidade e isso facilitava a locomoção”, finalizou.

Por meio de nota, a Prefeitura de Mauá justificou a mudança como medida de redução de custos com aluguéis, já que o novo local é um antigo prédio da Câmara Municipal, que foi devolvido para abater dívida do proprietário anterior com a Prefeitura.