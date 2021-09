Coleta de lixo é aprovada por 81% em Santo André

Anderson Fattori

29/09/2021



Levantamento do Instituto Indsat (Indicadores de Satisfação de Serviços Públicos) realizado em setembro mostra que 81% dos moradores de Santo André avaliam como ótimo ou bom o serviço de coleta de lixo realizado pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

O índice de satisfação medido pelo instituto é elaborado a partir da classificação dos critérios ótimo, bom, regular, ruim e péssimo atribuídos aos trabalhos. A pontuação final determina o grau de satisfação. Com 776 pontos nesta última pesquisa, os serviços andreenses ficaram próximos do grau de excelência, quando a soma ultrapassa 800 pontos. A média entre todos os municípios avaliados no levantamento é de 743 pontos.

“Seguimos trabalhando para prestar serviços cada vez melhores à população andreense, aprimorando os trabalhos com foco em eficiência e sustentabilidade. Ficamos felizes com o reconhecimento do trabalho da coleta de resíduos pela população, sendo este um serviço essencial para a cidade”, comenta o superintendente do Semasa, Gilvan Junior.

A avaliação foi realizada com 600 moradores de Santo André, com mais de 16 anos, na primeira semana de julho, e considera uma margem de erro de 4% e intervalo de confiança de 95%. O estudo aponta que a rejeição ao serviço caiu, entre abril e julho, somando apenas 2,2% de reprovação.

De acordo com a Prefeitura, a boa avaliação se deu porque Santo André realiza a coleta de resíduos – orgânicos e recicláveis – em 100% do município. São ao menos quatro coletas semanais, sendo três para os resíduos úmidos e uma para os secos. O município é o único do Grande ABC a ter aterro próprio, com avaliação 9,2 da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), um dos melhores aterros públicos da Região Metropolitana de São Paulo. A cidade ainda possui 20 estações de coleta que recebem resíduos especiais e volumosos gratuitamente, inclusive aos domingos e feriados, e realiza diversas ações e projetos para reaproveitamento de resíduos e de incentivo à separação de lixo, como o Composta Santo André, o projeto De Volta pra Sala e o Programa Moeda Verde.





OUTRAS CIDADES

O levantamento da Indsat também foi realizado durante o ano em outras três cidades do Grande ABC com mais de 400 mil habitantes – apenas São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra ficaram de fora.

Avaliada em maio, Diadema foi o município com a melhor avaliação dos moradores, com 88,4% de respostas ótimo e bom, além de alcançar 796 pontos, apenas quatro a menos do que grau de excelência. São Bernardo conseguiu 77,7% e 748 pontos. Por fim, Mauá obteve 65,4% e chegou a 717 pontos, a cidade, no entanto, viu a confiabilidade dos moradores despencar em relação a 2020, quando havia conseguido aprovação de 82,4% dos munícipes.