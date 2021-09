TNT anuncia que não vai mais transmitir jogos do Brasileirão a partir de 2022

28/09/2021 | 21:25



O canal de televisão TNT (Turner International Latin America), que pertence ao grupo de comunicação WarnerMedia, afirmou, em nota publicada nesta terça-feira, que não vai mais transmitir o Campeonato Brasileiro da Série A a partir de 2022. A empresa afirmou que a decisão de interromper as transmissões foi tomada porque o modelo atual de transmissão ao qual o canal está submetido não é sustentável para a companhia. Os jogos com bloqueio de transmissão e o fato de dividir a exibição dos jogos com outras plataformas também pesaram na escolha.

"A decisão, amparada pela cláusula de saída prevista em contrato, foi tomada porque a oferta de transmissão fragmentada do Campeonato Brasileiro de Futebol não permite à companhia proporcionar uma experiência integral aos seus assinantes. Com venda pulverizada para a TV aberta e outras plataformas, além de outros fatores limitantes como falta de jogos exclusivos e os blackouts, o modelo atual não é sustentável para a companhia", afirmou a empresa na nota divulgada.

Protegida por cláusula, a empresa não vai precisar pagar multa pela rescisão do contrato. À coluna do jornalista Diego Garcia, do UOL, o vice-presidente da Warner, Fábio Medeiros, afirmou que a conversa com os clubes parceiros foi tranquila e que os dirigentes estavam cientes da situação. "Tem uma notificação oficial para ser feita, mas já estão cientes da decisão e continuamos com relação boa para próximas oportunidades que podem aparecer", disse Medeiros.

Ainda no texto, o canal afirmou que acredita na potência do esporte para gerar uma conexão emocional com a audiência e não descarta, no futuro, voltar a adquirir os direitos de transmissões de eventos esportivos que se encaixem aos interesses da companhia e dos usuários. A empresa também agradeceu os clubes pela parceria e os assinantes do canal.

"Agradecemos imensamente a todos aqueles que participaram deste projeto por terem compartilhado conosco momentos únicos que só o futebol pode criar. Aos clubes parceiros, queremos expressar nossa gratidão e o desejo de sucesso, dentro e fora de campo. Aos nossos fãs apaixonados por futebol, queremos reiterar nosso compromisso de entregar conteúdo de qualidade, com uma oferta cada vez maior de competições, Brasil afora."