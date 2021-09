Mãe de 4 filhos, Elizabeth Savalla revela que venceu doença para engravidar

28/09/2021 | 19:56



A atriz Elizabeth Savala tem hoje 4 filhos adultos, mas a maternidade foi um grande desafio em sua vida. Na pré-adolescência, ela se submeteu a um rigoroso tratamento para toxoplasmose, o que, segundo os médicos, a impediria de engravidar.

"Com 12 anos, eu descobri que não podia ter filhos porque tinha toxoplasmose. E tinha duas coisas que eu realmente queria ser na vida: mãe e atriz. Então, as duas são muito importantes", contou Elizabeth, no podcast Novela das 9.

"Ser mãe era um sonho muito sério. É uma coisa muito forte na minha vida e, pra mim, foi muito legal. Quando você pode, escolhe se quer ou não. Quando não pode, aí é que você quer, porque o ser humano é desse jeito", disse.

Ao lado de seus filhos Thiago, Diogo e dos gêmeos Tadeu e Cyro Picchi, a atriz contou a história de como venceu esse grande desafio. O tratamento durou 6 anos, dos 12 aos 18. "Era muito barra pesada naquela época. Era com sulfa (antibiótico), muita sulfa! Uma loucura. Eu fui abençoada, sou uma pessoa de muita sorte. Algumas pessoas ficavam com problemas muito sérios na vista."

"Eu estava muito cansada, meu fígado não aguentava mais de tanta sulfa, eu estava com gordura no fígado", disse a atriz, que nesse momento abandonou o tratamento.

Na religião, ela encontrou o apoio que precisava. "Quando eu tinha 18 ou 19 anos, conheci através do meu marido uma religião, uma filosofia de vida, que foi a Igreja Messiânica, onde tem uma oração que chama-se Johrei", lembrou.

"Aí fiquei grávida! Esqueci da toxoplasmose. Fui no médico correndo, e ele fez o exame: eu estava grávida mesmo e não tinha mais toxoplasmose. Não me pergunte como, se foi o Johrei... Eu acredito que sim, mas aí é uma crença muito pessoal", afirmou Elizabeth.

"Consegui ser mãe de quatro pessoas super saudáveis, e uma das coisas da doença era essa: não poder ficar grávida porque abortaria ou poderia nascer uma criança com algum problema. Foi um grande presente que eu recebi da vida", comemorou a atriz. "Eu tive sorte, porque tive filhos maravilhosos! Era minha missão ter esses quatro homens, quatro pessoas especiais. Antes de filhos, eles são seres humanos muito especiais."