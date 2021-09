São Bernardo FC faz lição de casa: 1 a 0 sobre o Santos

Dérek Bittencourt



28/09/2021 | 17:20



O São Bernardo FC fez as pazes com a vitória na tarde desta terça-feira, 28. Apesar de não ter tido grande desempenho, no momento em que conseguiu se impor frente ao adversário o Tigre fez 1 a 0 sobre o Santos, no terceiro compromisso pela Copa Paulista. Com o resultado, o Aurinegro chegou aos seis pontos no Grupo 3, igualando o rival EC São Bernardo, que enfrenta o Primavera, nesta quarta.

A primeira etapa teve fraca apresentação do São Bernardo FC. Aliás, não fossem Junior Oliveira, com duas grandes defesas, e Helder, em interceptação providencial, o Peixe teria saído na frente. Na melhor chance do Tigre, João Carlos aproveitou rebote do goleiro, mas mandou por cima.

Já na segunda etapa os donos da casa voltaram com outra postura e partiram para cima. Em verdadeira blitz, Gustavo, Vitinho e Rodrigo Souza desperdiçaram oportunidades. Aos sete, no entanto, Vitinho cruzou e João Carlos cabeceou para as redes: 1 a 0.

Daí em diante, o jovem time do Santos acabou perdido em meio à ansiedade e ao nervosismo. O Tigre, por sua vez, tentou aumentar em chegadas de Romisson e Gustavo, mas acabou tendo de se resguardar quando Renan Diniz foi expulso por matar lance perigoso do Santos - que reclamou de pênalti.

Das cabines, de onde assistiu e orientou os jogadores após ter sido expulso, o técnico Ricardo Catalá se esgoelava na tentativa de organizar o time, que conseguiu segurar o resultado até o apito final.