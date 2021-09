São Caetano encerra jejum e volta a vencer após 24 jogos

Dérek Bittencourt



28/09/2021 | 17:14



O São Caetano colocou um ponto final ao jejum de quase um ano sem vencer. Na tarde desta terça-feira, 28, no Estádio da Rua Javari, em São Paulo, o Azulão entrou em campo carregando 23 jogos seguidos sem vencer. Eram 17 derrotas e seis empates no período. Porém, com primeiro tempo consistente, bateu o Juventus por 2 a 1, devolvendo o sorriso ao torcedor azulino e mantendo a equipe viva na Copa Paulista.

Com o resultado, o São Caetano chegou a cinco pontos, saltando da lanterna para a vice-liderança do Grupo 4, empatado com o Atibaia, deixando Taubaté e o próprio Moleque Travesso para trás.

O técnico Max Sandro propôs alterações no time titular azulino que deram resultado. Deslocado para o meio, Christiano abriu o placar aos 37 minutos. Pouco depois, aos 41, Damasceno ampliou.

Na segunda etapa, o Juventus partiu com tudo para cima e o Azulão fez o que pôde para se segurar. Nathan ainda descontou para o time da casa, aos 12, mas daí em diante a defesa azulina conseguiu afastar o perigo. Praticamente no último lance, Marcelinho ainda acertou o travessão, desperdiçando o que poderia ser o terceiro tento do São Caetano, mas não fez falta.