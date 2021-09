Santo André traz dupla experiente para disputa da Superliga C

Dérek Bittencourt



28/09/2021 | 15:03



O Super Vôlei Santo André apresentou na manhã desta terça-feira, em estande da Patriani, principal patrocinadora da equipe, dois reforços para a disputa da Superliga C, Terceira Divisão do vôlei masculino, que será disputada entre outubro e novembro, valendo quatro vagas na Superliga B de 2022. O pentacampeão brasileiro e medalha de prata em Londres-2012 Thiago Alves, 35, e o líbero bicampeão nacional Rafael, 37, que chegam para liderar a jovem equipe andreense, em busca de reviver as glórias dos tempos de Pirelli.

"Em 2021 completo 25 anos que jogo vôlei, é um ciclo. Virei profissional aos 17, era o mais novo, e nas minhas últimas equipes era o mais velho ou o segundo mais velho. Essa troca é natural. Tem muitas coisas que a gente vê neles que nós passamos, então tentamos dar conselhos, atalhos, porque faz diferença se puder pular algumas etapas. Essa mescla tem tudo para ser vitoriosa", destacou Thiago Alves.

"A juventude é mais força, muita vontade, e a gente com certa bagagem sabe que existem momentos do jogo para se usar força, em outros o adversário pode estar melhor e é preciso encontrar solução e necessita ir mais devagar. Então é uma troca. Vemos que os mais novos estão querendo buscar seu espaço, vemos a energia. Até brinquei quando cheguei e vi o treino, perguntei ''o que estou fazendo aqui? Os caras estão treinando bem para caramba''. Então é aliar essa energia deles e a serenidade de nós, mais velhos", continuou Rafael.

Os contratados estiveram no evento de apresentação ao lado do técnico, Marcelo Madeira, do subsecretário de Esportes da cidade, Gilberto Krauser, e do diretor da empresa, Bruno Patriani.

Com estes reforços - e outros mais chegarão, afinal o elenco atual ramalhino é sub-21 - os planos da equipe são conquistar uma das quatro vagas de acesso, disputar a Superliga B nos primeiros meses do ano que vem e na própria temporada 2022 já estar de volta à Primeira Divisão nacional. "São jogadores experientes, com vários títulos, então é um passo importante para quem sabe no futuro a gente esteja de volta à elite do vôlei brasileiro", destacou Marcelo Madeira.