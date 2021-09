Simony amarra marido em pilastra depois dele perder aliança

28/09/2021 | 15:11



Simony deu uma lição no marido. A cantora é casada com o cantor Felipe Rodriguez que acabou perdendo a aliança e a esposa não deixou passar batido. Ela amarrou o marido na pilastra da casa deles e compartilhou tudo nos Stories do Instagram com os seguidores.

A artista se mostrou super indignada que o amado estava pedindo ajuda para achar o anel, e até perguntou para os seus seguidores se isso acontecia com o marido delas.

- A minha não sai do meu dedo nunca na vida, falou ela.

- Ah, às vezes a gente perde, explicou Felipe.

A artista deixou até uma enquete questionando os seguidores: Seu marido perde a aliança? E não ficou nada barato para o maridão, que logo em seguida foi amarrado na pilastra com um pano na boca.

- Aqui em casa a gente trabalha dessa forma, perdeu a aliança vai dormir aqui hoje, brincou ela.

O filho da cantora, Anthony, de sete anos de idade, acompanhou toda a cena e parecia estar achando engraçado a situação de Felipe. O pequeno até concordou com a mãe quando ela falou que o marido deveria ficar de castigo.