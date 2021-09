Mick Jagger compra mansão avaliada em 10,7 milhões de reais localizada no estado da Flórida

28/09/2021 | 15:10



Mick Jagger, de 78 anos de idade, adquiriu uma mansão, localizada no estado da Flórida, nos Estados Unidos, para morar com a mulher, Melanie Hamrick e filho, Deveraux, de 4 anos de idade - o imóvel custou ao vocalista do Rolling Stones cerca de 10,7 milhões de reais.

A casa fica no condomínio fechado de Lakewood Ranch, Sarasota e tem quatro quartos e seis banheiros - além de possuir escritório, lareira, spa, piscina, sala de reuniões, cozinha gourmet e hidromassagem. Quem pode, pode!