Polícia recupera carro e prende três assaltantes em Santo André.

Especial para o Diário

Heitor Agricio



28/09/2021 | 14:54



A equipe do 6º BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar), na noite dessa segunda-feira, 27, foi informada de um roubo de residência e de um veículo na Rua Farroupilha. Os policiais reforçaram a patrulha pela região e acabaram encontrando os assaltantes que iniciaram uma fuga do local. Em alguns minutos de perseguição os policiais alcançaram e recuperaram o veículo, dentro do automóvel foi encontrado um revólver cal. 32 com quatro munições e os pertences que haviam sido roubados da casa. Os três indivíduos foram encaminhados para o DP onde ficaram presos.