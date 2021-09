Giulia Be, Caetano e Barões da Pisadinha são indicados ao Grammy Latino 2021

28/09/2021 | 14:22



A academia responsável pelo Grammy Latino anunciou nesta terça-feira, 28, os indicados para a 22ª edição do maior evento do mercado da música industrial da região, que será realizado no dia 18 de novembro. Entre os nomes maiores, Caetano Veloso e Nana Caymmi aparecem na disputa. Na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa, um dos nichos reservados exclusivamente ao Brasil, os indicados são Chico Chico e João Mantuano; Melim; Nando Reis; Maneva com Natiruts e Anavitória com Lenine.

Na liderança geral, o nome da vez é o cantor e compositor colombiano Camilo, que chega com dez indicações, incluindo álbum, gravação e canção do ano. O veterano Juan Luis Guerra, da República Dominicana, chega em seis categorias. A única brasileira que pode levar como artista revelação é Giulia Be. Já a dupla Barões da Pisadinha concorre a melhor álbum sertanejo com o disco Conquistas. Marília Mendonça, Maiara & Maraisa, Daniel, Chitãozinho e Xororó e Michel Teló aparecem na mesma categoria.

Lista dos principais indicados

Álbum do Ano

Vértigo - Pablo Alborán

Mis Amores - Paula Arenas

El Último Tour Del Mundo - Bad Bunny

Salswing! - Rubén Blades e Roberto Delgado & Orquesta

Mis Manos - Camilo

Nana, Tom, Vinícius - Nana Caymmi

Privé - Juan Luis Guerra

Origen - Juanes

Un Canto Por México, Vol. II - Natalia Lafourcade

El Madrileño - C. Tangana

Canção do Ano

A Tu Lado - Paula Arenas

A Veces - Diamante Eléctrico

Agua - Tainy & J Balvin

Canción Bonita - Carlos Vives & Ricky Martin

Dios Así Lo Quiso - Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra

Hawái - Maluma

Mi Guitarra - Javier Limón, Juan Luis Guerra & Nella

Patria y Vida - Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo & El Funky

Que Se Sepa Nuestro Amor - Mon Laferte & Alejandro Fernández

Si Hubieras Querido - Pablo Alborán

Todo De Ti - Rauw Alejandro

Vida De Rico - Camilo

Gravação do Ano

Si Hubieras Querido - Pablo Alborán

Todo De Ti - Rauw Alejandro

Un Amor Eterno (Versión Balada) - Marc Anthony

A Tu Lado - Paula Arenas

Bohemio - Andrés Calamaro & Julio Iglesias

Vida de Rico - Camilo

Suéltame, Bogotá - Diamante Eléctrico

Amém - Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo, Evaluna Mountaner

Dios Así Lo Quiso - Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra

Te Olvidaste - C. Tangana & Omar Apollo

Talvez - Caetano Veloso & Tom Veloso

Melhor Artista Revelação

Giulia Be

María Becerra

Bizarrap

Boza

Zoe Gotusso

Humbe

Rita Indiana

Lasso

Paloma Mami

Marco Mares

Juliana Velásquez

Melhor Álbum Pop Vocal

Dios Los Cría - Andrés Calamaro

Mis Manos - Camilo

Munay - Pedro Capó

K.O - Danna Paola

De México - Reik

Melhor Álbum Pop Vocal Tradicional

Vértigo - Pablo Alborán

Mis Amores - Paula Arenas

Privé - Juan Luis Guerra

Doce Margaritas - Nella

Atlántico a Pie - Diego Torres

Melhor Canção Pop

Adiós - Sebastián Yatra

Ahí - Nella

Canción Bonita - Carlos Vives & Ricky Martin

La Mujer - Mon Laferte & Gloria Trevi

Vida de Rico - Camilo

Melhor Fusão/Interpretação Urbana

El Amor es una Moda - Alcover, Juan Magan & Don Omar

Tattoo (Remix) - Rauw Alejandro & Camilo

Nathy Peluso: BZRP Music Sessions, Vol. 36 - Bizarrap & Nathy Peluso

Diplomatico - Major Lazer Featuring Guaynaa

Hawái (Remix) - Maluma & The Weeknd

Melhor Interpretação Reggaeton

Tu Veneno - J. Balvin

La Tóxica - Farruko

Bichota - Karol G

Caramelo - Ozuna

La Curiosidad -Jay Wheeler, DJ Nelson & Myke Towers

Melhor Canção Urbana

A Fuego - Farina

Agua - Tainy & J Balvin

Dákiti - Bad Bunny & Jhay Cortez

La Curiosidad - Jay Wheeler, DJ Nelson & Myke Towers

Patria Y Vida - Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno,

Maykel Osorbo, El Funky

Melhor Álbum de Música Urbana

Goldo Funky - Akapellah

El Último Tour Del Mundo - Bad Bunny

Monarca - Eladio Carrion

ENOC - Ozuna

Lyke Mike -Myke Towers

Melhor Canção Rap/Hip Hop

Booker T - Bad Bunny

Condenados - Akapellah

La Vendedora de Placer - Lito MC Cassidy

Sana Sana - Nathy Peluso

Snow Tha Product: BZRP Music Sessions - Bizarrap, Snow Tha Product

Melhor Canção em Língua Portuguesa

A Cidade - Chico Chico e João Mantuano

Amores e Flores- Melim

Espera a Primavera - Nando Reis

Lágrimas de Alegria - Maneva & Natiruts

Lisboa - Anavitória e Lenine

Mulheres Não Têm que Chorar - Ivete Sangalo & Emicida

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Cor - Anavitória

A Bolha - Vitor Kley

Duda Beat & Nando Reis - Duda Beat e Nando Reis

Será que Você Vai Acreditar? - Fernanda Takai

Chegamos Sozinhos em Casa - Tuyo

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

Álbum Rosa - A Cor do Som

Emidoinã - André Abujamra

Oxeaxeexu - BaianaSystem

Assim Tocam Meus Tambores - Marcelo D2

Fôlego - Scalene

O Bar me Chama - Velhas Virgens

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Rio: Só Vendo a Vista - Martinho Da Vila

Sempre Se Pode Sonhar - Paulinho da Viola

Nei Lopes, Projeto Coisa Fina e Guga Stroeter no Pagode Black Tie- Nei Lopes, Projeto Coisa Fina e Guga Stroeter

Samba de Verão - Diogo Nogueira

Onze (Músicas inéditas de Adoniran Barbosa) - Vários Artistas

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

Canções D'Além Mar - Zeca Baleiro

H.O.J.E - Delia Fischer

Tempo de Viver - Thiago Holanda

Bom Mesmo É Estar Debaixo D'Água - Luedji Luna

Do Meu Coração Nu - Zé Manoel

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Tempo de Romance - Chitãozinho e Xororó

Daniel em Casa - Daniel

Patroas - Marília Mendonça, Maiara & Maraísa

Conquistas - Os Barões da Pisadinha

Pra Ouvir no Fone - Michel Teló

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

Sambadeiras - Luiz Caldas

Do Coração - Sara Correia

Orin A Língua dos Anjos - Orquestra Afrosinfônica

Eu e Vocês - Elba Ramalho

Arraiá da Veveta - Ivete Sangalo