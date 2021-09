'Sex Education': Netflix distribuiu cupcakes em formato de vagina para fãs

28/09/2021 | 14:11



A Netflix distribuiu gratuitamente 10 mil cupcakes em formato de vagina em cinco capitais brasileiras na segunda-feira, 27. A ação foi inspirada na terceira temporada de Sex Education.

Nos novos episódios, que estrearam no último dia 17, a personagem Aimee Gibs, interpretada pela atriz Aimee Lou Wood, faz esses doces para a campanha, criada por ela chamada "Toda PPK é linda".

A estudante está se tratando com uma terapeuta sexual depois de sofrer um assédio no transporte público nos episódios anteriores. Durante o processo de autoconhecimento, ela decide celebrar todos os formatos de vulva.

Ela então leva os cupcakes para serem distribuídos no colégio Moordale. A Netflix se uniu ao iFood para distribuir os doces nas cidades de Belém, Fortaleza, Maceió, Porto Alegre e São Paulo.

Para solicitar um, os fãs precisavam entrar numa loja criada no aplicativo. Eram três sabores para escolher: Tcheca de Laranja, Xana de Café e Canela e Larissinha de Chocolate.

Todos já estão esgotados. Porém, a plataforma disponibilizou um site com as receitas para quem não conseguiu garantir sua unidade. Nele, há link para uma "galeria de vulvas", com ilustrações e histórias reais sobre o assunto.

"Acreditamos que falar sobre a intimidade feminina é abrir espaço para quebra de tabus, e lembrar que todo corpo é lindo e merece ser celebrado", diz a empresa.

Para acessar, a sugestão é que os usuários sejam maiores de 18 anos ou tenham o consentimento de adultos responsáveis. "Em algumas partes do mundo vulvas são consideradas conteúdo adulto", explica a empresa.