Filha de Marieta Severo, Silvia Buarque, conta sobre luta contra câncer e depressão

28/09/2021 | 14:11



Silvia Buarque, filha de Marieta Severo e Chico Buarque, em entrevista para o jornal O Globo, contou sobre o período que esteve com depressão, além do câncer de mama e, por essas razões, se ausentou das telinhas - o diagnóstico da doença veio em 2014.

- Perguntei para a médica: vou morrer? Ela disse: disso, não vai morrer de jeito nenhum. Deu para fazer uma incisão e tirar só no local. Uso biquíni e ninguém repara. E o medo de ir parar no oncologista aos 45 anos, com uma filha de 9?, questionou.

A atriz teve que se submeter a uma radioterapia e após os acontecimentos entrou em depressão:

- De 2014 a 2017, oscilei. Eu, que sempre tive muita insônia, passei a tomar remédio para dormir. Na verdade, tinha começado ainda quando estava esperando o resultado da biópsia, que levou um mês. Aquela expectativa acabou comigo..., afirmou.

Silvia ainda explicou que tentava esconder a doença da filha:

Aí, eu me ajeitava, achava que ela [filha de Silvia] não estava reparando (...) Foi um período muito ruim da minha vida.