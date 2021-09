Juliette, Pabllo Vittar e Liniker refletem sobre a importância da música

28/09/2021 | 13:32



Nesta segunda-feira, dia 27, aconteceu um encontro musical entre Juliette, Pabllo Vittar e Liniker. A ex-BBB recebeu as artistas no programa TVZ, do Multishow. A drag queen aproveitou a ocasião para promover o novo single Bang Bang. Liniker participou da atração do Multishow para divulgar o novo disco, Indigo Borboleta Anil. A cantora apresentou Baby 95, single do projeto, e falou sobre a importância da música para a trajetória dela.

"Sinto que a música, na minha vida, ela funciona como uma forma onde eu consigo falar, onde eu consigo me defender, onde eu consigo existir, onde eu consigo me expressar - principalmente num país que sucateia tanto a arte e que reprime tantas formas da gente ser, tanto sendo uma pessoa preta, tanto sendo uma pessoa LGBTQI+ - eu sinto que a música é o nosso mapa, é o lugar onde a gente pode existir", declarou.

Já a participação de Pabllo viralizou nas redes sociais. Isso porque a cantora fez diversos covers ao lado de Juliette. A brincadeira rendeu alguns duetos hilários, como Sim ou Não, de Anitta, com direito a uma letra original de Vittar. O hit Infiel, de Marília Mendonça, também apareceu no jogo. Além disso, as duas cantaram o clássico de Alcione, Você Me Vira a Cabeça.