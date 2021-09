É essencial elevar teto de gastos dos EUA para evitar default, diz Powell

28/09/2021 | 13:17



O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta terça-feira, 28, que "é essencial elevar o teto de gastos para evitar default e consequências muito ruins" para a economia dos EUA. Powell fez o comentário em depoimento no Comitê Bancário, de Moradias e Assuntos Urbanos do Senado em Washington.

Também nesta terça-feira, o presidente do Federal Reserve avaliou em depoimento no Senado norte-americano que "a inflação é uma fonte de preocupação, não a condição da curva de Phillips no curto prazo".

Ele disse que a curva de Phillips apresenta leve inclinação nos EUA, mas não causa maiores atenções do Federal Reserve no momento. "Tivemos taxa de desemprego de 3,5% antes da pandemia e não houve significativa variação desta curva."

Powell foi ainda questionado sobre como seria oportuno que os EUA pudessem lançar sua moeda na versão digital. "O ideal é que dólar digital surja de ampla consulta e legislação aprovada pelo Congresso", respondeu.