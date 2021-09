Marília Mendonça confirma término com Murilo Huff

28/09/2021 | 13:11



Marília Mendonça confirmou que não está mais namorando com Murilo Huff, pai de seu filho, Leo, para Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

O casal já levantava suspeitas de que havia terminado o relacionamento por causa da falta de interação nas redes sociais. Um áudio de Maraisa dizendo que Marília está livre, leve e solta também se espalhou na internet e reforçou a especulação.

Não desejo mal a ninguém, tá? Mas tô muito feliz que a gente está na mesma vibe agora. Todo mundo no mesmo mood, todo mundo do mesmo jeito, livre, leve e solta... Que continue assim, completou Maraisa, que também está solteira, assim como a irmã, Maiara, que terminou noivado com Fernando Zor.

Marília e Murilo ainda se seguem nas redes sociais, no entanto, não é mais possível encontrar fotos deles juntos. O casal já havia enfrentando um momento turbulento, quando terminaram em julho de 2020, mas acabaram reatando no fim do mesmo ano.

Será que agora não tem volta?