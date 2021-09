Virginia Fonseca é criticada por dançar após morte do pai: Queria que meu luto fosse nessa felicidade

28/09/2021 | 13:10



Virginia Fonseca revelou que iria jogar as cinzas do pai, que morreu no dia 19 de setembro, aos 72 anos de idade, no rio Tejo, em Portugal.

Virginia, então, viajou para Lisboa com o objetivo de realizar o desejo do pai. No entanto, na última segunda-feira, dia 27, a influenciadora foi criticada por internautas.

Isso porque Virginia publicou, no TikTok, um vídeo em que aparece dançando a música Revoada no Colchão, do marido, Zé Felipe, ao lado do rio Tejo. Na legenda, ela escreveu:

Revoada no Colchão no rio Tejo, em Lisboa. Voltei galera, amo vocês!

Internautas, então, comentaram sobre a publicação da influenciadora:

Queria que meu luto fosse nessa felicidade, escreveu um usuário da rede social.

Meu Deus, ela já está assim, afirmou outro pessoa.

No entanto, pessoas também defenderam a influencer, dizendo que ela estava apenas fazendo o trabalho dela, como você pode ver abaixo:

Parem de falar sobre o luto. O trabalho dela é ser influencer. Agora ela vai ter que ficar sem gravar porque os fiscais estão julgando? Faz o favor aí.

Ela sempre foi uma boa filha, todos sabem o quanto ela amava e ama o pai, o quanto cuidou dele.