EUA estão bem longe de atingir a máxima geração de emprego, diz presidente do Fed

28/09/2021 | 12:18



O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, ao final do seu discurso de abertura em audiência no Senado, disse nesta terça-feira, 28, que, na semana passada, afirmou que há evolução das condições econômicas nos EUA o que permitiria ao Fed iniciar o "tapering" logo. "Contudo, senhor senador, gostaria de ressaltar hoje que ainda estamos longe de atingirmos o máximo emprego."

O comentário de Powell logo no início do seu depoimento no Senado, fora do discurso divulgado antecipadamente na segunda-feira pelo banco central norte-americano, pode ser interpretado como uma reorientação do presidente do Fed às percepções do mercado financeiro, que passaram a considerar nos últimos dias como provável o início do "tapering" em novembro.