Ferramenta sugere playlist que combina com seus batimentos cardíacos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



28/09/2021 | 12:18



A AstraZeneca acaba de lançar a plataforma CoraSong. Em parceria com a Ogilvy Brasil, a ferramenta usa inteligência artificial para mapear o fluxo sanguíneo de uma pessoa. A partir daí, o recurso estabelece seus batimentos cardíacos e faz sugestões de playlists personalizadas.

Para descobrir a sua playlist, é necessário acessar a CoraSong, via smartphone ou desktop, e habilitar o acesso à câmera de vídeo. A partir de um algoritmo que mapeia a tonalidade da pele de acordo com o fluxo sanguíneo, a tecnologia identifica o ritmo cardíaco do usuário e recomenda um dos três tipos de listas criadas. As músicas são de estilos diferentes, tendo como base os hits mais ouvidos no Spotify Brasil.

É válido destacar que a playlist dos batimentos cardíacos faz parte da campanha “No Ritmo do Seu Coração”, lançada pela AstraZeneca para o Setembro Vermelho. Durante o mês, os brasileiros são convidados a dar atenção às doenças cardiovasculares.