Lívia Andrade e Marcos Araújo se defendem após acusações de Pétala Barreiros

28/09/2021 | 12:11



O barraco continua! Lívia Andrade e Marcos Araújo se pronunciaram sobre o imbróglio com Pétala Barreiros. Em entrevista a Leo Dias, a apresentadora se defendeu das acusações, como a polêmica presença no exame de DNA do filho de Pétala, alegando que só esteve presente na ocasião para dar apoio ao companheiro. Sem papas na língua, Lívia ainda afirmou que os internautas estão comprando uma versão pirata da história:

- Ela tem cara de vítima, ela é uma mulher, tem dois filhos? A maternidade não altera caráter de ninguém, não. Caráter não tem gênero. Não é porque é mulher, que é homem. Ou tem ou não tem. E claro, da maneira que ela se expôs, as coisas que ela fala para as pessoas? Vocês estão comprando um produto pirata, daqueles que você leva para a casa e só descobre que é pirata quando dá defeito

No bate-papo, Lívia, além de esclarecer a presença no exame de DNA do filho de Pétala, também afirmou que corre risco de vida, uma vez que se sente ameaçada pela família da influenciadora digital.

Marcos Araújo, por sua vez, publicou um comunicado no Instagram negando as acusações da ex-companheira.

Pétala, então, resolveu usar o Instagram Stories para desabafar e declarou:

- Mais uma vez o meu ex se escondendo atrás da namorada dele pra me atingir. E mais uma vez, desde o início do ano, ela buscando atingir o meu pai. Estou me tremendo. Estou muito nervosa, porque eu não aguento mais as acusações contra meu pai.

E continuou:

- Tudo que ela está postando não é segredo para ninguém. Aconteceu em 2011. Passou no Fantástico, Jornal Nacional. Não é uma história escondida, não. Todo mundo está cansado de saber dessa história. Meu pai responde na Justiça e eu estou aqui pra defender ele e vou estar até o final, porque eu tenho caráter e honra e vou defender meus pais até o último dia da minha vida.

Entenda o caso

No início deste ano, Pétala acusou Marcos de agressão e traição. Nas redes sociais, ela revelou que foi ameaçada após expor o caso na internet. Os dois, que são pais de Lucas e Lorenzo, travam uma batalha judicial após ela expor a relação conturbada. Marcos conseguiu uma medida judicial favorável, que proíbe Pétala de falar o nome dele em qualquer mídia. Ela, por sua vez, conseguiu uma medida protetiva contra ele.

O assunto voltou à tona depois que Lívia acompanhou o namorado, Marcos, durante a realização de um exame de DNA de Lucas. A irmã de Pétala acompanhou tudo e resolveu registrar tudo nas redes sociais, uma vez que a Pétala estava proibida de citar o caso por decisão judicial.