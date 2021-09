Angelina Jolie e The Weeknd são flagrados saindo juntos de um restaurante

28/09/2021 | 12:10



Angelina Jolie que está super solteirona parece que anda dando uma nova oportunidade para o seu coração. Pois é, a atriz andou sendo vista ao lado de The Weeknd e alimentaram os boatos de que estão vivendo um affair.

A artista juntamente com o cantor acabaram sendo vistos recentemente em um restaurante nos Estados Unidos, e claro, foram clicados do lado de fora do estabelecimento.

A ex-esposa de Brad Pitt decidiu usar um vestido longo todo preto, um casaco e uma bolsa da grife Yves Saint Laurent, já The Weeknd também decidiu ser mais discreto e vestiu calça e blusa preta.

Será que eles estão realmente vivendo um romance e se conhecendo melhor?