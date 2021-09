Nova ferramenta permite criar ilustração para usar como foto de perfil do Gmail

Bianca Bellucci

Do 33Giga



28/09/2021 | 11:48



O Google anunciou nesta segunda-feira (27) o lançamento da ferramenta “Ilustrações”. O recurso permitirá que usuários selecionem imagens pré-prontas ou criem seus próprios desenhos para serem utilizados como foto de perfil do Gmail – algo parecido com o que era oferecido pelo finado MSN.

Para acessar a ferramenta, o usuário deve abrir o Gmail e clicar em seu avatar. Em seguida, selecionar “Adicionar fotos de perfil”. Na nova janela, aparecerá a aba “Ilustrações”. Dentro dela, a pessoa encontrará as imagens pré-prontas. É possível usá-las do jeito que está ou modificar fundo de tela e adicionar stickers. Entre as opções de desenhos, estão animais, monumentos históricos e alimentos.

Uma vez que a nova foto de perfil do Gmail for criada e atualizada, ela será replicada também em outros serviços da empresa, como a conta do YouTube.

É importante destacar que o recurso para mudar a foto de perfil do Gmail está sendo disponibilizado, aos poucos, para usuários de aparelhos Android. Segundo o Google, ajustes ainda estão sendo feitos para que, em breve, proprietários de iOS ou aqueles que preferem a versão web também possam usar a ferramenta.