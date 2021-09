Kanté testa positivo para covid-19 e desfalca Chelsea na Liga dos Campeões

28/09/2021 | 11:40



O Chelsea sofreu uma baixa de peso na véspera da partida contra a Juventus, pela Liga dos Campeões. O time inglês informou nesta terça-feira que o volante N'Golo Kanté testou positivo para a covid-19. Trata-se de mais uma baixa importante no elenco londrino para o jogo em Turim, pela segunda rodada do Grupo H.

A direção do clube não deu detalhes sobre o estado de saúde do jogador francês, campeão mundial na Copa da Rússia, em 2018. Kanté ficará afastado da equipe por ao menos dez dias. Assim, será desfalque também na partida contra o Southampton, no sábado, em rodada do Campeonato Inglês.

O técnico Thomas Tuchel já tinha desfalques importantes no elenco, como o atacante Christian Pulisic, o meia Mason Mount e o zagueiro Reece James, devido a lesões. Atual campeão europeu, o Chelsea estreou com vitória, ao vencer o Zenit por 1 a 0, pela rodada de abertura da fase de grupos.

Questionado sobre a vacinação dos seus jogadores, Tuchel se esquivou nesta terça. "Somos um reflexo da nossa sociedade, os jogadores são adultos e têm a liberdade de fazerem suas escolhas. Temos que aceitar isso. Sei que a situação está longe de acabar. Isso (teste positivo para covid-19) nos deixa mais atentos em relação a esta situação."

O treinador confirmou que se vacinou, mas indicou que alguns jogadores podem não ter se vacinado ainda no Chelsea. "Sou um treinador de futebol, um pai de família. Tenho muitas coisas para fazer. Não estou totalmente informado sobre a vacinação de todos no time", declarou.