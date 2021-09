Tesouro dos EUA diz que terá caixa insuficiente sem suspensão do teto da dívida

28/09/2021 | 11:27



A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, fez novo apelo para que o Congresso suspenda logo o teto da dívida do país, logo antes de seu discurso ao Comitê Bancário do Senado norte-americano nesta terça-feira, 28. Por meio de carta aos congressistas, Yellen afirmou que o Tesouro ficará sem caixa suficiente para manter suas medidas fiscais extraordinárias em 18 de outubro, caso deputados e senadores não aprovem a suspensão do teto até lá.

"Esperamos que o Tesouro ficará com recursos muito limitados que se esgotariam rapidamente. É incerto se poderíamos continuar a cumprir todos os compromissos da nação após essa data", declarou a secretária do governo Biden, antes de alertar que a previsão é incerta e pode ser alterada para uma data mais próxima ou distante.

Yellen ainda alertou sobre "sérios danos" à confiança de consumidores e empresas, além de "significativas perturbações" no mercado financeiro, caso a decisão de suspender o teto fique para o "último minuto".

Segundo ela, as consequências poderiam ser desde "aumento de custos de empréstimos para contribuintes" e "impactos negativos sobre a classificação de crédito nos próximos anos", até maiores incertezas que podem exacerbar "a volatilidade do mercado e minar a confiança de investidores".

"Mais uma vez, peço respeitosamente ao Congresso que proteja toda a fé e crédito dos EUA, agindo o mais rápido possível", concluiu a secretária.