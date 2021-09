Maria Lina Deggan desmente boatos de affair com seu próprio assessor de imprensa

28/09/2021 | 11:11



A ex-noiva de Whindersson Nunes, Maria Lina Deggan, utilizou as redes sociais na última segunda-feira, dia 27, para desmentir boatos sobre affair com seu próprio assessor de imprensa, Roosevelt Cortez - os rumores começaram a circular na web no último domingo, dia 26.

Venho a público manifestar total repúdio a toda e qualquer informação veiculada sobre minha pessoa (...) Diante disto, cabe o esclarecimento quanto a minha relação com Rooselvet Cortez, onde simplesmente tenho como amigo de muitos anos e que nestes momentos da minha vida vem auxiliando, e muito, no lado profissional, escreveu.

Nossa equipe jurídica tomará todas medidas cabíveis para que este retrate-se em meio a público e possa reparar os danos que veem causando aos envolvidos, finalizou.