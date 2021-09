Jade Picon revela que está em Paris e internautas provocam: Adulto Ney está com você?

28/09/2021 | 11:10



Parece que nem mesmo o suposto romance de Neymar Jr. com Bruna Biancardi vai impedir os fãs do jogador de torcerem para vê-lo com outras mulheres! Isso porque, depois que Jade Picon revelou que havia desembarcado em Paris, muitos comentaram as publicações da influenciadora pedindo um remember com o craque.

Através do Instagram, a moça publicou uma série de cliques marcando como localização a capital francesa e, nos Stories, revelou que está em uma viagem de negócios e que deve passar algum tempo por lá. Jade até mesmo pediu indicações de fotógrafos e maquiadores na cidade, e revelou que faria compras de mercado e farmácia para abastecer o local em que está hospedada.

Os internautas, no entanto, não deixaram passar a oportunidade de questionar Jade sobre seu suposto envolvimento com Neymar, teorizando que ela e o craque poderiam se encontrar em Paris para dar seguimento ao affair. Vale lembrar que essa história começou com um boato de que os dois teriam ficado durante uma festa - mesmo com informações de que o jogador está em uma relação séria com Biancardi - ocasionando o término da influenciadora com João Guilherme. Eita!

Confira alguns dos comentários abaixo:

Adulto Ney está com você?, questionou um internauta;

Golaço, Neymar Jr., afirmou outro;

Paris? Eeeeita, polemizou um fã;

Neymar está vendo isso, provocou outro.

Houve até mesmo quem lembrasse que Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar, também está na cidade francesa! Parece que o circo tem tudo para pegar fogo, não é mesmo?

Menino Ney é de Paris, a Bruna está aí também, apontou um seguidor;

A Bruna está em Paris?, questionou outro;

A verdadeira sim, não essa fake atual , devolveu um terceiro, comparando Marquezine e Biancardi.