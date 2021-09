Luísa Mell chora ao relembrar violência doméstica: -Não quero viver assim

28/09/2021 | 11:10



Luísa Mell deixou os seguidores e fãs abalados na última segunda-feira, dia 27, ao fazer uma live no Instagram para falar sobre a violência médica que contou ter sofrido. A ativista relatou as sequelas de ter passado por um procedimento estético sem sua autorização e, aos prantos, disse que ainda guarda marcas do episódio.

- Nunca mais vai ser daquele jeito. Nunca mais eu pude usar meu armário, as minhas roupas porque ele achou que eu tinha muita gordura baseado no conceito estético sei lá de quem. Não é justo isso, gente. Não é possível. Fora que ele machucou todo meu pescoço, depois eu vou mostrar pra vocês. Ele deixou marcas, declarou.

Ela ainda afirmou que está longe de se recuperar e que não aguenta mais conviver com o trauma:

- Desculpa, eu precisava falar pra vocês porque eu só penso em morrer nos últimos tempos... mas eu tenho meu filho, eu tenho meus bichos... Não quero viver assim. Esse post é justamente para que ninguém passe na vida por isso.

Em junho, ela afirmou que terminou o casamento com o empresário Gilberto Zaborowsky após ele autorizar uma lipoaspiração nas axilas dela sem que ela soubesse do procedimento, uma vez que estava anestesiada.