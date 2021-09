São Bernardo registra 927 casos que estavam represados

Da Redação



28/09/2021 | 04:14



São Bernardo informou ontem 927 casos de coronavírus que estavam represados, de moradores que foram diagnosticados com a Covid em outras cidades. Com isso, o total de registros no município desde o início da pandemia saltou para 91.662, sendo o mais alto do Grande ABC. Na sequência aparecem Santo André (68.968), Mauá (35.917), Diadema (34.055), São Caetano (17.189), Ribeirão Pires (7.252) e Rio Grande da Serra (2.981). Em toda região, 258.024 moradores já foram infectados pelo vírus.

Além dos casos de São Bernardo, foram reportados ontem mais 184 casos de Covid, sendo 113 em Santo André, 35 em Diadema, 21 em Mauá, oito em Ribeirão Pires, cinco em São Caetano e dois em Rio Grande da Serra.

Em relação as mortes, foram adicionadas as contas mais cinco registros, sendo três óbitos em São Bernardo e dois em Mauá. No total, desde o início da pandemia, foram computados 10.201 óbitos.

Os boletins epidemiológicos enviados ontem pelas prefeituras apontam 27.187 vacinas ministradas entre o fim de semana e ontem, sendo 1.745 referentes à primeira dose, 23.620 à segunda e 1.822 reforços. Com isso, 75,9% da população geral do Grande ABC iniciaram o esquema vacinal e 51,3% estão com a imunização completa. Levando em consideração apenas o público adulto, ou seja, com 18 anos ou mais, a cobertura da primeira dose é de 100% e a da segunda dose é de 72,5%.

No Estado, de acordo com dados da Secretaria de Saúde, foram registrados 400 casos e 18 mortes entre domingo e ontem. Com isso, são 4.361.331 casos de Covid durante a pandemia e 149.127 óbitos.

Entre o total de infectados, 4.149.053 tiveram a doença e estão recuperados, sendo que 449.159 foram internados e receberam alta hospitalar. Havia ontem 4.669 pacientes internados em São Paulo, sendo 2.357 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 2.312 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de emergência no Estado é de 31,8% e na Grande São Paulo é de 39,1%.

No Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, foram registrados mais 14.423 casos e 210 mortes por Covid entre domingo e ontem. Com isso, o total de pessoas diagnosticadas com o coronavírus chegou a a 21.366.395 e o de brasileiros que morreram em decorrência da doença é de 594.653. O total de recuperados é de 20.361.191.