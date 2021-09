GCM de São Caetano detém indivíduo por roubo de veículo e celular

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



27/09/2021 | 17:35



A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano deteve na manhã deste domingo (26), um indivíduo por roubo de veículo e aparelho celular na área central da cidade.

Por volta das 7h40, a ROMU (Rondas Municipais) realizava patrulhamento preventivo pela Rua Amazonas quando, no cruzamento com a Rua Samuel Klein, foi solicitada por uma vítima de roubo de celular, efetuado por um indivíduo armado, conduzindo um veículo Honda Fit. Após o roubo, o criminoso havia seguido em direção ao Viaduto dos Autonomistas.

A ROMU foi ao encalço do veículo, que não obedeceu a ordem de parada, ignorando os sinais visuais e sonoros. Em fuga, o Honda Fit avançou diversos semáforos vermelhos até colidir com um veículo Renault Duster, no cruzamento da Avenida dos Estados com a Rua Mariano Pamplona.

Durante a abordagem, o homem confessou que o Fit também era produto de roubo efetuado cerca de 40 minutos antes, no município de São Paulo. O revólver calibre 38 com cinco munições intactas e o aparelho celular foram encontrados no interior do veículo.

O indivíduo de 38 anos foi conduzido à delegacia Sede e permaneceu à disposição da justiça pelo flagrante de roubo.