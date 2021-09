Ex-BBBs, Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio, batizam o filho, Bento

27/09/2021 | 16:10



Os ex-BBBs Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio comemoraram o aniversário do filho, Bento, no último domingo, dia 26, e aproveitaram para batizar a criança - a cerimônia aconteceu em São Paulo, na Capela da PUC, mesmo local que o casal casou.

Kamilla compartilhou os cliques do acontecimento nas redes sociais:

Gente é tanta emoção! Vamos começar kkkk ainda em êxtase com tudo que aconteceu! Primeiro o batizado dele! A entrada... a família reunida... a mesma igreja que nos casamos, reviver tudo com o Bento, no dia do batizado dele foi incrível! #batizado #bento #igreja, escreveu a influenciadora na legenda da publicação.