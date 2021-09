Esposa de Eduardo Bolsonaro anuncia que ela e filha pegaram covid-19

27/09/2021 | 15:32



A esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Heloísa Bolsonaro, declarou nesta segunda-feira (27), em uma rede social, que ela e sua filha, Geórgia, estão com covid-19.

Heloísa diz que usou um conjunto de medicamentos do chamado "kit-covid". O kit covid é composto por remédios ineficazes contra a doença, como hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina. Ela relatou que seus primeiros sintomas foram: dor de cabeça e no corpo, coriza, secreção e espirros.

Heloísa, em sua conta no Instagram, disse que foi a segunda vez que pegou covid-19, e que ficou bem graças ao coquetel de medicamentos que tomou. "Tomei Ivtna (ivermectina), azcn (azitromicina), mas o que tirou todos os meus sintomas com a mão, em menos de 1hr, foi a hdxclqna (hidroxicloroquina). Da outra vez, eu estava grávida e não tomei. Dessa vez sim e to impressionada".

Na semana passada, Eduardo também testou positivo para covid-19. Ele acompanhou a comitiva presidencial que esteve em Nova York para a 76ª Assembleia-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).