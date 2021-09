Luciano Szafir desmente boatos de que recebeu ajuda financeira de Xuxa Meneghel durante internação por Covid-19

27/09/2021 | 15:11



Pouco mais de dois meses após receber alta médica, Luciano Szafir decidiu comentar os boatos de que havia sido bancado pela ex-namorada, Xuxa Meneghel, durante sua internação por Covid-19. O ator ficou hospitalizado durante um mês entre junho e julho de 2021 em consequência da doença e, na época, esses rumores foram desmentidos por sua assessoria de imprensa.

Em conversa com o jornal Extra, Luciano garantiu que esta não foi a primeira - e, provavelmente, não será a última - vez que seu nome foi vinculado ao da mãe de sua filha em alguma notícia falsa. Por isso, ele conta que não dá muita bola para esse tipo de situação e que prefere focar em sua própria vida - apesar de, é claro, se incomodar com o ocorrido:

- Claro que não gostei, mas passaram três segundos e já nem lembrava. Com 20 e tantos anos de carreira, estou acostumado. Estava preocupado em ficar vivo. Tenho plano de saúde e condições de arcar com tudo. E, se Xuxa tivesse pagado, não teria vergonha. Infelizmente, existe uma imprensa ruim que não checa as informações e só quer vender a notícia o mais rápido possível. Cada um com sua consciência.

Além disso, ele destaca que aprendeu a lidar com as fake news ao longo do tempo, e admite ter evoluído muito em relação a isso:

- Já me preocupei mais com essas notícias falsas. No passado, já me seguraram até para não querer bater em jornalista. Naquela época não tínhamos a visão que temos hoje. Graças a Deus, ainda bem que evoluímos. Hoje, leio, me chateio três segundos e depois já nem lembro mais.

Por fim, o pai de Sasha destaca que ainda é amigo de Xuxa, e garante que os dois irão continuar mantendo uma boa relação:

- Não nos falamos todos dias, mas nos importamos com o que acontece com as famílias um dos outros. Xuxa deseja a minha felicidade, assim como eu a dela. Somos muito amigos, tivemos 14 anos de história, temos uma filha linda. Nunca nos afastamos e isso nunca vai acontecer.