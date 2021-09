Por medo, Karol Conká nunca mais andou de avião depois do BBB

27/09/2021 | 15:10



Recentemente Karol Conká participou de uma conversa no podcast Podpah e em um episódio com mais de duas horas, a cantora falou sobre o Big Brother Brasil e as mudanças em sua vida sete meses após o reality. Um dos assuntos abordados foi a presença da rapper em aeroportos porque ela confessou que nunca mais teve coragem de pegar um avião.

- Não peguei até hoje. Na época em que saí ia rolar linchamento com certeza no aeroporto. Eu voltei do Rio para São Paulo escoltada. Foi algo tão bizarro que ninguém sabia o que poderia acontecer.

A curitibana também aproveitou a oportunidade para esclarecer o que ocorreu depois que sua eliminação foi anunciada ao vivo. Segundo ela, durante os comerciais, Tiago Leifert não deu qualquer prévia do que estava acontecendo fora da casa.

- Fui direto para o palco e ouvi ele falando que ia chamar os comerciais, e eu ali esperando. me deram um microfone e fiquei ali, já sabendo que tinha algo. Eu estava bem estranha, o remorso estava batendo. Ele falou ali ao vivo a porcentagem. Eu tentando disfarçar. Eu só queria pedir desculpa e sumir. Mas eu tinha que cumprir uma demanda, revelou.