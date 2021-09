Thais Fersoza compartilha selfie e recebe críticas: Está muito magra

27/09/2021 | 14:11



Thais Fersoza compartilhou uma selfie nesta segunda-feira, dia 27, no Instagram para desejar uma boa semana aos seus seguidores e os internautas repararam na magreza da atriz.

Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Boa semana para nós!!!!!! Qual sua palavra chave pra essa semana?, escreveu Thais na legenda da publicação.

E, nos comentários, muitas pessoas ficaram indignadas com a aparência da artista e acharam que ela estava muito magra:

O que está acontecendo contigo? Está tudo bem?, escreveu alguém.

Linda, mas está muito magra, comentou outra.