Após ter intoxicação alimentar, Mayra Cardi recebe alta do hospital: - Ainda sob cuidados

27/09/2021 | 14:11



Mayra Cardi foi internada depois de ter tido uma intoxicação alimentar. A influenciadora deu a notícia na última sexta-feira, dia 24, através de seu perfil no Instagram.

Nesta segunda-feira, dia 27, a influencer revelou aos seguidores que teve alta do hospital. No Stories, Mayra apareceu ao lado da filha, Sophia, e afirmou:

- Estou de alta. Ainda sob cuidados. Deveria estar deitadinha na minha cama, mas estou deitadinha na brinquedoteca da minha princesa, que estava morrendo de saudades de mim. Quando ela me viu, me deu um monte de abraços, olhou meus curativos, cheirou meu cabelo. Enfim, passarei o dia aqui grudadinha, com a ajuda da minha tropa.

Vale lembrar que, durante o período em que estava no hospital, Mayra aproveitou para agradecer o ex, Arthur Aguiar, pelos cuidados dele com a filha.