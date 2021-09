Governo lançará Plano de Crescimento Verde, diz Guedes

27/09/2021 | 14:00



O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda-feira (27) que o governo brasileiro vai lançar um Plano de Crescimento Verde mostrando que Brasil vai gastar US$ 2,5 bilhões em infraestrutura de economia ecológica. Em evento do International Chamber of Commerce (ICC), Guedes afirmou que a intenção é mudar a imagem internacional do Brasil nessa área.

"Queremos que o Brasil seja uma potência verde e digital", comentou Guedes.

Segundo o ministro, o governo também lançará em breve um novo modelo de financiamento das exportações brasileiras, que terá a participação do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de instituições internacionais de fomento. "Queremos um cinturão de financiamento externo para o Brasil ser um hub de investimentos", completou.

Democracia

O ministro da Economia ainda pediu nesta segunda-feira um voto de confiança na democracia brasileira. "Vamos confiar na democracia brasileira, falta um ano só para eleições", afirmou.

Mercosul e moeda única

No evento do ICC, Guedes disse também que a América Latina está "andando para trás" e que é necessária maior integração no Mercosul. "Daqui a 10, 15 anos, teremos moeda única na região", completou.