'Show dos Famosos' tem homenagens a Raul Seixas, Fergie e Loalwa Braz

27/09/2021 | 13:42



O Grupo A voltou ao palco do Domingão com Huck, durante o Show dos Famosos, neste domingo, 27, para mais apresentações de Fiuk, Gloria Groove e Margareth Menezes. Cada cantor escolheu um artista para homenagear e os escolhidos foram Raul Seixas, Fergie e Loalwa Braz, do grupo Kaoma. Os jurados Boninho e Preta Gil fizeram suas avaliações junto com a convidada da semana Juliana Paes.

O primeiro a se apresentar foi Fiuk. O filho do Fábio Júnior fez uma caracterização impressionante do visual do ídolo do rock, com a cabeleira e o cavanhaque de Raul Seixas, os óculos escuros redondos, suas calças com franjas e uma jaqueta roxa curta.

O cover do Raul interpretou Metamorfose Ambulante, com um toque especial: no final da música, com uma caneta vermelha desenhou o símbolo da paz e amor no peito (o logotipo da Campanha para o desarmamento nuclear, muito usado pelos hippies nos anos 1960). Fiuk justificou sua escolha: "Fiquei ligado nas dicas. Tem um trechinho que ele sobe o falsete, dei uma estudada. Já que é uma brincadeira misturada com competição, temos que dar uma mesclada, uma equilibrada", disse o cantor, que ganhou notas 9,9 de Preta Gil, 10 de Juliana Paes e 9,8 da plateia.

Boninho deu nota 9,8 e avaliou a apresentação. "A gente tem pouca referência do Raul, poucos vídeos. Adorei o seu trabalho, você chegou muito perto de entender. A primeira parte do violão você estava desconfortável, quando tirou, você estava mais à vontade".

Depois foi a vez de Margareth Menezes balançar seu vestido vermelho de franjas, com uma faixa vermelha nos cabelos e sandálias prateadas, em Dançando Lambada como Loalwa Braz, do grupo Kaoma, em uma apresentação contagiante.

"Aprendendo, o que sei de lambada é a coisa espontânea lá da Bahia. Vim interpretar o símbolo da lambada", falou Margareth, que levou notas 10 de Preta Gil e 9,9 da plateia.

Juliana Paes não economizou na nota e deu 10 para a baiana. "Meu sonho era ter aquele LP e enchi a minha mãe para fazer uma sainha de lambada. Todo mundo viu as lives de Margareth na pandemia, você tem um jeito mais manso e o desafio foi essa coisa do ombro de sacolejar e você entregou muito. Cantar o 'a' é muito difícil, é aberto. Você é a imperatriz da música baiana", elogiou a atriz.

Boninho entregou um 9,8 e revelou que sabe dançar na lambada. "Eu estudei, ensaiei lambadeiro. Não tinha conversa, tinha que sair para a lambada. Antes de casar com a Ana já dançava lambada, com a Ana tive que aprender a dançar mais ainda", contou o diretor, que desafiou Preta Gil e Juliana Paes a dançar lambada no intervalo do programa. O apresentador Luciano Huck também entrou na dança, literalmente. "É a malemolência e suingue materializado", elogiou Huck à Boninho.

A última a se apresentar foi Gloria Groove fazendo o beat Fergalicious com a boina, uniforme, uma faixa de emojis, luvas brancas e uma performance incrível de Fergie. O cenário colorido ambientou a apresentação.

"Quando a gente está com uma referência muito próxima da gente mesmo, é mais fácil se confundir no meio do caminho. Meu desafio era entender onde mora a Fergie, onde mora a Gloria, confesso que isso que estava na minha cabeça durante a apresentação", disse Gloria.

Preta Gil se encantou com o show e entregou um 10 a Gloria. "Entretenimento puro! Não vi a Gloria. Você é uma diva pop e você estava homenageando outra diva pop, mas não imprimiu Gloria, imprimiu Fergie. Você tem uma das vozes mais lindas do Brasil, você teve que minimizar sua performance, você foi segurando, fez uma coisa mais meiga dela", avaliou Preta.

As notas da cantora foram mais um 10 de Juliana Paes e 9,9 de Boninho e da plateia.

Na primeira apresentação do trio, Fiuk foi Amy Winehouse, Gloria Groove interpretou Xanddy, do Harmonia do Samba, e Margareth Menezes homenageou Neguinho da Beija-Flor.

Somando as notas dos dois dias, Gloria Groove ficou em primeiro com 79,4, seguida por Margareth Menezes com 79,2 e Fiuk com 79,1. Uma disputa acirrada de grandes talentos.