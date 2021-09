Vitória Strada é assaltada à mão armada no Rio

27/09/2021 | 13:19



Vitória Strada revelou que sofreu um assalto à mão armada no Rio de Janeiro. A atriz falou sobre o ocorrido neste domingo, 26. Nos stories do Instagram, ela revelou que teve o celular roubado. Vitória afirmou que estava bem, mas explicou que, por enquanto, não conseguirá responder mensagens no Whatsapp. "Gente, estou passando aqui para avisar que fui assaltada agora há pouco. Tô bem, graças a Deus não aconteceu nada", disse.

"Foi sem violência. Bom, foi com uma arma, que é violência pura, mas estou bem. Ainda estou configurando o celular reserva que eu tinha aqui", finalizou a atriz. Duas horas antes, ela tinha publicado um vídeo em frente a um mercado. "Estava em São Paulo, voltei pro Rio já com saudade da minha casinha. Como eu amo esse lugar", afirmou na postagem.