Como recuperar um Facebook antigo

Já alguma vez lhe aconteceu perder a palavra passe ou mesmo o identificador do seu Facebook? Você não consegue entrar – e resolvesse finalmente abrir uma nova conta!

O antigo Facebook não deixa de existir. Saiba que o antigo Facebook continua ativo e por isso à vista dos seus amigos. Até aqui a situação está resolvida, mas você lembrou se que tem de recuperar algumas fotos, mensagens ou por exemplo um poste na antiga conta. Como fazer?

Recuperar um facebook antigo rapidamente

Mas agora vamos demonstrar como pode recuperar a sua famosa conta de Facebook antiga.

Como disse, existem várias maneiras de descobrir qual o passe e o login do seu Facebook. Este primeiro método não funciona no seu telemóvel, você deve recuperar os dados no seu computador ou no seu tablet.

Para começar este método, é preciso que você entre na página Facebook identify. Esta vai lhe pedir para você entrar o login e a senha, mas é isso que lhe falta, então encontre logo ao lado uma função que diz senha perdida, clique para recuperar.

Uma janela se abre e lhe propõe digitar o seu e-mail, telefone ou o seu nome de usuário ou nome completo. Carregue para pesquisar. Em seguida, o Facebook vai buscar o seu perfil e enviar um link para o seu telefone ou e-mail que lhe permite escolher outra senha.

Se você seguir este processo, já recuperou o seu Facebook.

Peça a ajuda do Facebook

Como todas as empresas deste tamanho existe um serviço cliente. Aqui trata se de um serviço de análise do seu Facebook. Este é mais longo e complicado, mas não é impossível!

Para começar, você terá que abrir uma nova conta, utilizando outro e-mail. Quando o seu novo perfil estiver criado, comece a pedir amizade aos amigos que já tinha no seu Facebook antigo. E seguindo os seus amigos e os amigos deles, você vai encontrar o seu perfil.

Vá a esse perfil e veja que ao lado de enviará mensagem existem três pontos. Pode carregar para deixar aparecer algumas funções, encontra a opção recuperar a conta. Digite o email do seu antigo Facebook e envie.

A equipe do Facebook vai analisar para verificar se você é ou não o dono desse perfil. Se assim for, você receberá um link para criar uma nova senha. Saiba que este método é um pouco mais longo. E só pode utilizá-lo se você não se esqueceu do e- mail com o qual criou esse perfil.

Faça confiança ao Google

Se você é utilizador do Google, saiba que existe uma função que permite guardar o identificador e a sua senha na memória. Deste jeito as suas informações ficam retidas pelo computador e quando voltar de novo a esse site estas já estão registadas.

Algumas vezes as informações podem desaparecer. Nesse caso, dirige-se para o gerenciamento de senhas do Google. Aí obtém a lista completa dos sites nos quais as suas informações foram registradas.

Assim este apresenta o site seguindo do e-mail ou identificador e logo a seguir a palavra passe que está escondida com pontinhos seguidos. É muito fácil, você só precisa clicar nestes para ver aparecer a sua senha. Se anda à procura do seu antigo Facebook, talvez este ainda esteja disponível, nesta lista.

Proteger as suas informações

Para que esta má experiência não volte a acontecer, saiba que é bom ter sempre um mail ou número de telefone de socorro registrado na sua conta Facebook, ou outro site, quando isto é possível. O Facebook oferece esta função.

Quando não se lembra da senha, o que pode voltar a acontecer, é só pedir uma nova senha. Você recebe o link para criar outra senha, via o seu e-mail ou telefone. Siga as informações para aceder à sua conta.